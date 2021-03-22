Marmaris’te içme suyu hattının 8 Bin metresi tamamlandı

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris’te Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde 10 bin metre uzunluğundaki içme suyu hatlarını yeniliyor. Marmaris ilçe merkezini besleyen hatlarda başlatılan 10 bin metre yenile çalışmasının 8 bin metresi tamamlandı. Armutalan, Hatipirimi ve Kemeraltı Mahallelerinin hatlarının tamamı bitirildi. Marmaris Belediyesi’nin yaptığı üst yapı çalışmalarıyla birlikte koordineli biçimde yapılan hat yenileme çalışmaları önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde devam edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için yaptığımız çalışmalarımıza tüm ilimiz genelinde sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra kanalizasyon ve yağmur drenasyon hat çalışmalarımız da sürüyor. Marmaris İlçemizin merkezini oluşturan Armutalan, Hatipirimi ve Kemeraltı mahallelerindeki içme suyu hatlarının yenileme çalışmaları tamamlandı. Toplamda 10 bin metrelik içme suyu hattının yenileneceği çalışmanın 8 bin metresi bitirildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanıp hatların vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor” denildi.