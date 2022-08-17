Marmaris’te ’Hoş Geldin Bebek’ Projesi mutluluklara ortak oluyor

Marmaris Belediyesi, bir yıl önce başlayan ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor. Bugüne kadar 130 eve misafir olan ekipler, içinde yeni doğan bebek ürünlerinin bulunduğu çantayı hediye ediyor.

Marmaris Belediyesi, yaklaşık 1 yıl önce başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle yeni bebek sahibi olan ailelerin sevincine ortak oluyor. Bugüne kadar 130 aileyi ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın tebrik mesajını ileterek içinde yeni doğan bebek ürünlerinin bulunduğu çantayı hediye ediyor. İçerisinde zıbın, bebek bezi, pudra, ıslak mendil, pişik kremi gibi malzemelerin bulunduğu çantanın hediye edildiği proje çerçevesinde Marmaris Belediyesi’nin çağrı merkezini arayarak talepte bulunan ailelere ulaşılmaya devam ediliyor.

Bu projeyle amaçlarının ailelerin bebek sevincine ve heyecanına ortak olmak olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Hoş Geldin Bebek projesinde de ekiplerimiz bugüne kadar 130 ailemize misafir oldu. Onların sevincini paylaşarak küçük hediyelerden verdi. Yeni doğan bebeklerimizin vatana, millete ve ailesine hayırlı bir evlat olmalarını temenni ediyor, uzun ve mutlu bir ömür diliyorum” diye konuştu.