Marmaris’te ’Hayaller ve Çizgiler’ isimli minyatür resim sergisi AKM’de açıldı
Ressam Yasemin Çalpan Saygı’nın ‘Hayaller ve Çizgiler’ adlı ilk kişisel minyatür resim sergisi Armutalan Kültür Merkezi’nde açıldı.
Ressam Yasemin Çalpan Saygı’nın ‘Hayaller ve Çizgiler’ adlı ilk kişisel minyatür resim sergisi Armutalan Kültür Merkezi’nde açıldı.
Armutalan Kültür Merkezi yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Yasemin Çalpan Saygı’nın ‘Hayaller ve Çizgiler’ adını verdiği minyatür sergisinde 30’a yakın çalışma sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışı gerçekleştirilen sergide kağıt ve paspartu üzerine çalışılmış modern ve geleneksel minyatür figürleri yer alıyor.
Marmaris’te ilk sergisini açan Ressam Yasemin Çalpan Saygı, gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu belirterek, “Çalışmalarımı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kağıda aktardığım çizgilerde kendinizi, yakınlarınızı, paylaştığımız anları, hatta aramızdan ayrılan sevdiklerinizi bulacağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sergi 9 Eylül Cuma gününe kadar açık kalacağı kaydedildi.
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