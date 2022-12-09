Marmaris’te halk plajlarına palmiye ağaçları dikildi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Selimiye Sığ Liman ve Bozburun Halk Plajlarına Marmaris Belediyesi tarafından palmiye ağacı dikildi.

Her noktada ağaç dikme çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü Selimiye Sığ Liman ve Bozburun Halk Plajlarına palmiye ağacı dikti. Çalışmalar doğrultusunda Selimiye’ye 28, Bozburun’a 15 palmiye ağacı dikildi. Boyları 2 ile 1 metre aralığında değişen 43 ağaç, iş makinaları yardımıyla toprakla buluşturuldu. Ekipler palmiyelerin zarar görmemesi için gerekli gübreleme, budama ve bakım çalışmalarını yaparak, tekniğine uygun bir biçimde dikimini gerçekleştirdi. Yetkililer plajlara tuz nedeniyle sadece palmiye ağaçlarının uyum gösterdiğini belirterek, palmiyelerin tam adaptasyon sağlayıncaya kadar Marmaris Belediyesi’nin takibinde olacağını belirtti.