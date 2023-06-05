Marmaris’te hafta sonu dolu dolu geçti

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen etkinlikler renkli anlar yaşatıyor.

Marmaris Kültür Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023 dolu dolu programıyla sanatseverlere renkli anlar yaşatıyor. 2 Haziran Cuma günü Mustafa Alabora’nın söyleşisiyle başlayan festival, hafta sonu da doludizgin devam etti.

Festival çerçevesinde hayata geçirilen sokak konserlerinin ilki Netsel Marina’da yapıldı. Ağustos 1994’ten bu yana üç bini aşkın performans gerçekleştiren, 2000 yılında yayınlanan ilk albümü ‘Chicago Istanbul Mainline’ sonrasında sayısız festivalde sahne alan MOE JOE, 29. yılında Marmaris’e konuk oldu. Marmaris’te blues rüzgarı estiren MOE JOE, kulakların pasını sildi.

Festivalin bir diğer etkinliğin adresi ise Orhaniye Martı Marina’da bulunan tarihi kilise harabeleri oldu. Piyanist-Besteci Burçe Karaca’nın MAKSAD Festival Orkestrası ile birlikte eserlerini seslendirdiği konseri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da izledi. Tarihi kilise harabelerinin büyülü atmosferinde gerçekleşen konser, Bozburun Yarımadasının zengin kültürel mirası ile sanatın buluşacağı özel anlardan biri oldu.