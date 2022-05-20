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Marmaris’te gençlerden oluşan 120 kişilik koro konser verdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen 120 öğrenciden oluşan çok sesli koro konser verdi.

MUĞLA 20.05.2022, 10:47
Marmaris’te gençlerden oluşan 120 kişilik koro konser verdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Marmaris Kaymakamlığı himayesinde gerçekleştirilen 120 öğrenciden oluşan çok sesli koro konser verdi.

Marmaris Atatürk meydanında verilen dev konserde müzik akademisi ve Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan 120 kişilik koroya Aksaz Deniz Üs komutanlığı bandosu eşlik etti. Dev konser için Mart ayından itibaren çalışmaya başladıklarını belirten müzik eğitmeni Aydan Genç ‘’ Üç aydır gençlerimiz ile bu konsere hazırlanıyoruz. Sadece Aksaz bandosu ve iki öğretmenimiz bizlere eşlik etti, diğer koro üyeleri tamamen gençlerden oluşuyor ‘’ dedi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ‘’ Biz biliyoruz ki Türk gençliği dünyanın en asil en yetenekli, en çalışkan genç bireyleri. Eğer siz onlara bir el uzatırsanız, onlar bütün dünyayı kıskandıracak başarılara imza atabilirler. Yaklaşık üç aydır sürdürülen bir çalışma vardı bu konserle ilgili. Sizlerin de gördüğü gibi aziz Marmarislilerim de son derece yüksek düzeyde ilgi gösterdi ve beğenilerini ifade ettikleri çok güzel bir konser oldu. Bugün ulusça çok mutluyuz. İnşallah önümüzdeki yıllarda önümüzdeki zamanlarda beraber olarak daha mutlu, daha kuvvetli olacağımız günler yakındır ‘’ şeklinde konuştu.

Konseri Köyceğiz’den izlemeye gelen 16 yaşındaki Faruk Topçu ‘’ Bizler bugünü kutladığımız için çok mutlu ve gururluyuz, çok güzel bir etkinlik ‘’ diyerek ‘’ bugünün genci yarının yetişkini olarak sanata ve sanatçıya daha çok değer verilmesini istiyorum ‘’ şeklinde konuştu.

Sevilen şarkılar ve marşları seslendiren ve icra eden 120 kişilik koronun verdiği konser 1 saat sürdü. Konserin sonunda Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy emeği geçenlere teşekkür plaketi sunarak şükranlarını belirtti.

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