Marmaris’te gaziler tören ile anıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 19 Eylül Gaziler günü düzenlenen program ile gerçekleştirildi.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiği günün ‘Gaziler Günü’ olarak kabul edilmesinin ardından her yıl tören düzenlenen günde anma programı Marmaris’te de gerçekleşti.

Marmaris Atatürk Meydanı’nda düzenlenen programda Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Marmaris Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, Marmaris Başsavcısı Turgay Karabulut Atatürk büstüne çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Aksaz Deniz Üs Askeri Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı ve İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı, şiirler okundu. Askeri bandonun konseri ile tören sona erdi.

İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Jandarma Komutanı J.Yarbay Murat Çam, Gaziler, ilçe kurum müdürleri, STKlar ile siyasi parti temsilcileri, Odalar ve okullar tören kıtasında yer aldı.