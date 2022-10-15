Marmaris’te freni patlayan kamyon kavşağa çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesi girişinde freni patlayan bir kamyon, kavşaktaki çiçeklendirilen alana çıktı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Kaza, Marmaris ilçe girişinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, malzeme yüklü nakliye kamyonu, yağışın etkisi ile kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Freni boşaldığı ileri sürülen kamyonun şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşaktaki çiçeklendirilen alana çıktı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığını tespit etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.