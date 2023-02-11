Marmaris’te ev yangınında bir kişi öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangında 76 yaşındaki Birgül Şahin hayatını kaybetti.

Olay, Marmaris İlçesi’ne 11 kilometre mesafedeki Turistik İçmeler Mahallesi 191 sokakta tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar 112 acil ihbar hattını aradı. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri söndürme çalışması yaptı. Eve giren itfaiye ekipleri Birgül Şahin’in cesedi ile karşılaştı. Çağrılan nöbetçi savcı ve polis olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. İnceleme ardından yaşlı kadının cenazesi detaylı araştırma yapılmak üzere Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yapılan ön otopsi ardından cenaze Muğla Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Evde yalnız yaşadığı belirtilen 76 yaşındaki Birgül Şahin’in ölümü şüpheli bulunduğu için nöbetçi savcı talimatı ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yanan evde araştırma başlattı.

Adli tıp raporu beklenen olayda soruşturma devam ediyor.