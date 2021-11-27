Marmaris’te etkili olan fırtına ağaçları devirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece başlayan ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan fırtına ağaçları devirdi.

Marmaris’te etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. İlçe genelindeki bazı ağaçlar kuvvetli rüzgarlara dayanamayıp devrildi. Kemeraltı Mahallesi’ndeki bir ağaç, park halinde bulunan bir aracın üzerine devrildi. Maddi hasar meydana gelen araçta yaralanan olmazken, belediye ekipleri, ağacı bulunduğu yerden kaldırarak yolu kullanıma açtı.

Datça yolu üzerinde meydana gelen olayda ise başka bir ağaç kaldırıma devrildi. İlçe genelinde meydana gelen 2 ayrı olayda da şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan şiddetli rüzgarlar dolayısıyla belediyeye bağlı ekipler ise teyakkuza geçti.