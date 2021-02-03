Marmaris’te esnafa destek devam edecek

Marmaris Belediye Meclisi’nde belediyeye ait taşınmazlardaki kiracılara destek için kapalı olanlardan kira alınmaması, açık olanlara ise çeşitli indirim ve ertelemelerin uygulanması kararı alındı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise turizm bölgelerinin aşılamada öncelik sıralamasına alınması çağrısını yineledi.

Marmaris Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumu önceki gün Armutalan Kültür Merkezi’nde yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın başkanlık ettiği oturumda pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnaflar için destek kararı alındı.

Oturumda yaptığı konuşmada Marmaris’teki korona virüs vakasında azalma yaşandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Oktay, “Daha önce de çağrıda bulunmuştum. Ama bir kez daha yinelemekte fayda görüyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’dan turizm bölgelerini aşılamada öncelik sıralamasında değerlendirmeye almasını talep ediyoruz. Çünkü turizm 50 sektörü etkiliyor. Özellikle dış pazar ağırlıklı çalışan yerlerin değerlendirilmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. İktidar partisinin meclis üyelerine de sesleniyorum. Lütfen bu talebi sizler de iletin. Çünkü bu önceliğin bölge, sektör ve ilçemiz adına olumlu sonuçları yansıyacaktır” dedi.

Mecliste yapılan görüşmelerde mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlarda bulunan ve pandemi nedeniyle faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre boyunca kira alınmaması kararının devamı yönünde yeni bir karar alındı. Ayrıca açık olmasına rağmen bu süreçten ekonomik olarak olumsuz etkilenen belediye kiracılarına yüzde 50 indirim uygulanması veya talep edilmesi halinde gecikme zammı ve faiz uygulanmadan 3 ay süreyle borçlarının ertelenmesi ve süre sonunda da 3 taksitte ödenmesi karara bağlandı. Karar oybirliği ile alındı.