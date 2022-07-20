banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Srebrenitsa şehitleri fotoğraflarla anıldı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Önce attı, kameraya yakalanınca geri topladı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
Firari FETÖ üyesi saklandığı yazlıkta yakalandı
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de

Marmaris’te Emniyet TOMA’larından yangın önlemi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının artması sonrası orman yangını riskini azaltmak amacıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA’lar ormanlık alanları tazyikli su ile suladı.

MUĞLA 20.07.2022, 20:35
Marmaris’te Emniyet TOMA’larından yangın önlemi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının artması sonrası orman yangını riskini azaltmak amacıyla Marmaris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki TOMA’lar ormanlık alanları tazyikli su ile suladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yangın riski uyarısının yapılması ve hava sıcaklığının sahil kesimlerinde 4-6 derece artış göstereceği uyarısının ardından Muğla Valiliğince ormanlık alanlara giriş yasaklanmıştı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ekipleri havanın aşırı sıcak ve kuru olması sonrası ilçede konuşlu TOMA’lar kanalıyla oluşabilecek orman yangınlarının engellenmesi için Armutalan, Beldibi ve Otogar çevresinde ormanlık alanlara Toma marifetiyle sulama çalışmaları yapıldı. Ayrıca ormanlık alanların girişleri motorize şahin ve yunus ekiplerin tarafından sık sık kontrol ediliyor.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu