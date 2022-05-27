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Marmaris’te eğlence hız kesmeden devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz gecelerinin disko eğlenceleri tam gaz devam ediyor. Gece 01.00’da sona eren müzik yayın saatine kadar eğlenen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Türkiye’de ilk ve tek olan 300 metre uzunlukta, 90 sıralı disko bulunan Barlar Sokağı’ndaki bar ve gece kulüpleri oldu.

MUĞLA 27.05.2022, 12:47
Marmaris’te eğlence hız kesmeden devam ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaz gecelerinin disko eğlenceleri tam gaz devam ediyor. Gece 01.00’da sona eren müzik yayın saatine kadar eğlenen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri Türkiye’de ilk ve tek olan 300 metre uzunlukta, 90 sıralı disko bulunan Barlar Sokağı’ndaki bar ve gece kulüpleri oldu.

Barlar Sokağı’nda bulunan ClupAreena’da yaz eğlenceleri hız kesmeden devam ediyor. Brezilyalı dansçıların görsel şölen yaşattığı gece kulübünde ünlü DJ ve şarkıcıların konser programları yaz sonuna kadar sürecek. İşletmeci Kamil Issı, "Her hafta olduğu gibi bu hafta da ünlü isimleri ağırlamaya, Marmarislileri ve Marmaris’e tatile gelenleri eğlendirmeye devam ediyoruz. Yaz sonuna kadar bir çok sürpriz isimler daha ağırlayacağız" diyerek, vatandaşları Cuma akşamı ünlü rap grubu Canbay&Walker grubunun konserine davet etti.

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