Marmaris’te dostluk için dans edecekler

Ukraynalı ve Marmarisli dansçı çocuklar Ukrayna’da bulunan Ayçiçeği (Sonyaşnik) Uluslararası Yardım Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Çocuk Sanat Festivali kapsamında birlikte dans edecek.

Ukrayna’da bulunan Ayçiçeği (Sonyaşnik) Uluslararası Yardım Vakfı üyesi dansçı öğrenciler, bir dizi etkinlik için Marmaris’e geldi. Vakıf tarafından daha önce birçok ülkede ve Marmaris’te gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk Sanat Festivali kapsamında ilçeye gelen Uknaynalı ekip çiçekler ve balonlarla karşılandı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift’in de katıldığı karşılamada Türk ve Ukrayna bayrağı şeklindeki pasta kesildi.

Marmaris Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek festival kapsamında Ukrayna’dan gelen 6 ila 18 yaş arasındaki 41 çocuk dans ve vokal gösterileriyle Marmaris’e renk katacak. 22 Haziran Salı günü saat 19.00’da Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek etkinlikte Marmaris’ten de Altın Adımlar Sanat Okulu, Joy Jimnastik ve Vizyon Jimnastik Spor Kulübü öğrencileri dans edecek.

Marmaris ile Ukrayna’nın sürekli olarak karşılıklı etkinlikler düzenlediğini söyleyen Zift, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz bu etkinliklerin startını tekrar verdik. Kendilerine hoş geldiniz diyor, güzel Marmarisimizde keyifli zaman geçirmelerini diliyorum” dedi.