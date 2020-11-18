Marmaris’te dezenfekte çalışmalarına hız verildi

Rutin olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren Marmaris Belediyesi, korona virüs vakalarının artması nedeniyle daha da yoğun bir tempoda çalışmaya başladı. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları, çocuk parklarını ve kamuya açık alanları yıkayarak ilaçladı.

Kentin temizliği ile ilgili çalışmalarına aralıksız devam eden Marmaris Belediyesi, korona virüs salgınının ilk görüldüğü andan itibaren ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık vermişti. Bu süreçte başarılı bir performans sergileyen belediye, vakaların artması üzerine rutin temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırarak halk sağlığını korumak için kolları sıvadı. Bu çerçevede Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları, meydanları, oturma gruplarını, çöp konteynerlerini ilaçlı sularla yıkadı. Ardından ilaçlama ekipleri ilaçlama yaparak dezenfekte etti.

Sabahın erken saatlerinde öncelikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde başlatılan çalışmalar Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi, Eski Datça Yolu, Yat Limanı, Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı ve Sevgi Yolu’nda gerçekleştirildi. Sarıana Mahallesi’nde de yapılan dezenfekte çalışmaları İçmeler, Armutalan ve kırsal mahallelerde de devam edecek.

Marmaris Belediyesi olarak kentin temizliğine büyük önem verdiklerini ve korona virüs salgınının ortaya çıkmasıyla daha da yoğun dezenfekte ve ilaçlama çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “24 saat esasına göre çalışan 6 ekip kurduk. Parklar, ibadethaneler, kamu binaları, ATM’ler gibi alanları ilaçlamayı sürdüren ekipler ayrıca rutin olarak gerçekleştirdikleri cadde ve sokak yıkaması sayısını zaten çoğaltmıştı. Şimdi bu çalışmaları daha da yoğunlaştırıyoruz. Vatandaşlarımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Bu kara günleri hep birlikte kurallara uyarak daha kolay atlatacağız” diye konuştu.