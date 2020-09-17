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Marmaris’te dere yatakları kışa hazırlanıyor

MARMARİS’TE DERE YATAKLARI KIŞA HAZIRLANIYOR

MUĞLA 17.09.2020, 09:30
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Marmaris’te dere yatakları kışa hazırlanıyor

Marmaris Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde dere yataklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında dere içindeki yabani otlar temizleniyor, evsel atıklar toplanıyor, bozulan noktalar tamir ediliyor.

Sonbaharda beklenen yağışların sele dönüşmemesi için Marmaris Belediyesi ekipleri gerekli gördüğü tüm noktalarda çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlükleri ile MUSKİ’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar İçmeler, Beldibi, Armutalan ve Merkez dere yataklarında başladı. Uzak mahallelerde de benzer çalışmalar sürdürülecek. Çalışma kapsamında dere içinde büyüyen yabani otlar temizleniyor. Ayrıca dere içine atılan çöpler toplanıyor. Fen İşleri Müdürlüğü de bozulan veya kırılan noktalar varsa tamir ediyor.

Yağışlarla birlikte ilçede herhangi bir sorun yaşanmaması için asli görevleri olmamasına rağmen dere temizliğine kayıtsız kalmadıklarını belirten Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, müdürlüklerin ve MUSKİ ekiplerinin koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmaların devam ettiğini belirtti. Başkan Oktay “Bu çalışma sayesinde hem dere yatakları temizlenerek yağışların sele dönüşmesi hem de derelerin içine atıkan çöplerin denize karışmaları engellenecek” dedi.

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