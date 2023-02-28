Marmaris’te depremzede kadınlara psikolojik destek

Marmaris Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde depremzede kadınlar için psikolojik destek çalışması başlatılıyor.

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından afet bölgesine ve Marmaris’e gelen vatandaşlara aralıksız destek veren Marmaris Belediyesi, depremzede kadınlara psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye de başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Danışma Merkezi’nde verilecek hizmette Marmaris’e yerleşen ve depremde zarar gören kadınlar 0 850 888 48 48 ve 0 252 412 73 74 numaralı telefonları mesai saatleri içerisinde arayarak randevu oluşturabilecek. Kadın Danışma Merkezi’nin Uzman Psikoloğu İmge Küçük Bulut tarafından yapılacak görüşmeler, Sarıana Mahallesi’ndeki merkezde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bu hizmete büyük önem verdiklerini belirterek, “Deprem bölgesine ve oradan gelen vatandaşlarımıza desteklerimiz sürüyor. Bu çerçevede hâlihazırda ilçemizde yaşayan kadınlar için de psikolojik destek sunduğumuz Kadın Danışma Merkezi’nde depremzede kadın misafirlerimizi de dinlemeye başlıyoruz. Onların bu süreci en az hasarla atlatması için elimizden gelen desteği sunacağız. Bu sıkıntılı günleri dayanışmayla, birlik beraberlikle atlatacağız” dedi.