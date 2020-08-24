Marmaris’te çalınan araba Antalya’da bulundu

Marmaris’te Rus uyruklu bir kadının evinden hırsızlık yaparak lüks aracı çalıp kaçan iki hırsız Antalya’da polisler tarafından yakalandı. Yakalan hırsızlar Marmaris’ e getirilerek, emniyette yapılan işlemlerinin ardından mahkeme tarafından “Nitelikli Hırsızlık” suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü sabah saatlerinde İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen olayda iki hırsız evlerine girdikleri yabancı uyruklu kadının çantasından lüks aracın anahtarını çalarak çıktı.

C.S(30) ve O.K(30) , Gabriele Helga Ç.’nin sokakta park halindeki 48 AAR 942 plakalı jeepine binerek Antalya’ya gitti. Sabah uyandığında çantasının ve aracının yerinde olmadığını fark eden kadın polisi aradı. Araştırma başlatan polis ekipleri lüks aracın Marmaris’ten çıkış yaptığını tespit etti. Lüks aracı araç takip sistemi üzerinden takibe alan polis ekipleri aracın Antalya’da olduğunu tespit etti. Antalya Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri yeri belirlenen aracı takibe aldı. C.S ve O.K gece aracı satmaya çalışırken Antalya polisi tarafından yakalandı.

Marmaris İlçe Asayiş Büro Amirliği’ne getirilen C.S. ve O.K., alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ederek yapılan işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Nitelikli hırsızlık” suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Çalınan araç sahibine teslim edildi.