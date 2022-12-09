Marmaris’te Burhanettin Tekdağ Yat yarışları Yıl Sonu Kupası başlıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yılın son yelkenli yat yarışları 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü kurucularından ve önceki dönem başkanlarından olan Burhanettin Tekdağ’ın adıyla her yıl gerçekleşen yarışlar iki gün boyunca devam edecek. Kapanış ve ödül töreni 11 Aralık Pazar günü yarış bitiminin hemen ardından kulüp bahçesinde düzenlenecek.