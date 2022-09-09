Marmaris’te bisiklet kullanıcıları yolda kalmayacak

Marmaris Belediyesi bisiklet kullanıcılarına yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirdi. 5 ayrı noktaya bisiklet bakım istasyonu yapıldı.

Marmaris Belediyesi, bisiklet kullanımını arttırmak amacıyla 2019 yılında hizmete açılan akıllı bisiklet sisteminden sonra, daha sağlıklı ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara anlık çözümler üretilmesi amacıyla ilçenin birçok noktasına bisiklet bakım istasyonu kurdu. Bisiklet kullanıcıları bu noktalarda bisikletlerinin bakımını pratik bir şekilde yapabilecek.

Bisiklet sürücülerinin ücretsiz olarak kullanabileceği, temel bakım ve onarım ihtiyacını karşılayan istasyonlar Saman İskelesi, Beldibi Trafik Eğitim Parkı, İçmeler Cumhuriyet Meydanı, Camiavlu Erdal İnönü Parkı, Armutalan Yunus Nadi Caddesi-304. Sok. kesişim noktasındaki yeşil alanda yer alıyor.

Bisiklet kullanımı esnasında karşılaşılan teknik sıkıntıların anında çözülebileceği bisiklet tamir istasyonunun içinde; kullanıma hazır alyan takım seti, anahtar takımı, tornavida takımı, lastik söküp takmak için tekerlek levyeler, şişirme pompası, sadece bisiklet kullanımına uygun pedal anahtarı bulunuyor.

Bakım istasyonlarının gençlerin ve çocukların bile kolayca kendi bisikletlerine bakım yapabilmelerine imkan sağlayacağını söyleyen proje sorumlusu Ayça Asuman Hacımustafaoğlu, “Özellikle Trafik Eğitim Parkı’nda aileler çocuklarına bisiklet sürüş eğitiminin yanı sıra bisiklet bakım eğitimi de verebilirler. Amacımız vatandaşlarımızı bisiklet kullanımına teşvik etmek ve çevreci bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını arttırmak” diye konuştu.