Marmaris’te bir yanda deniz keyfi, bir yanda iş makineli kışa hazırlık çalışması

Marmaris Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve denize inen dere ağızlarını kamyon ve kepçeler ile temizleyen Marmaris Belediyesi ekipleri, güzel hava ve denizin keyfini süren yerli yabancı turistlerin şaşkın bakışları arasında çalışmalarını sürdürdü. Kepçe ve kamyonların plaja girmesi ile ne olduğunu anlamaya çalışan yabancı turistler, derelerin önünü açma işlemini şaşkınlık içinde izledi. Bir yanda deniz ve güneşin keyfini süren turistler ile diğer yanda iş makinelerinin aynı karede yer alması ilginç görüntüler oluşturdu.