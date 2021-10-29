Marmaris’te binlerce kişi fener alayında buluştu

Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. 4 kilometrelik fener alayına katılan vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile yürürken, Halk Müziği sanatçısı Onur Akın konseri ile unutulmaz bir akşam yaşadılar.

Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği fener alayı saat 20.00 da Ketenci Kavşağı’ndan başlayarak Atatürk Meydanı’nda son buldu. Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları ellerinde ’cumhuriyetin kalesiyiz’ yazılı dövizle ile vatandaşlar ile birlikte yürüdü. Motosikletli ve bisikletli grupların öncülük ettiği yaklaşık 10 bin kişi, 1 kilometre uzunluğunda dev Türk bayrağı taşıdı.

Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’na bağlı askeri bando çaldığı marşlar ile verdikleri mini konserinin ardından, Halk Müziği sanatçısı Onur Akın sahne aldıç Sahneden Marmarislilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Akın, "Bize dünyanın en güzel bayramı, yedi düvele karşı verilmiş savaşın taçlandırılmış hali Türkiye Cumhuriyetidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde canlarını feda eden şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına çok şey borçluyuz. Ruhları şad olsun’’ dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de içlerinde bulunduğu ve meydanı dolduran binlerce kişiye en sevilen şarkılarını seslendiren Onur Akın yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Vatandaşlar da Atatürk Meydanı’nda dev Türk bayrağını ellerinde tutarak Akın’ın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı’nı doyasıya kutladı.