Marmaris’te belediye ekipleri yağmur nöbetinde

Marmaris’te geceden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle ekipler gece boyunca mesai yaptı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Marmaris’te Salı gecesi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Marmaris Belediyesi ekipleri gece boyunca mesai yaptı. 24 saatte metrekareye yaklaşık 109 kilogram yağışın düştüğü ilçede temizlik ve fen işleri müdürlüğü personeli başta olmak üzere zabıta, park bahçeler, destek hizmetleri ve diğer birimlerin çalışanları sahada teyakkuz halindeydi.

Özellikle dere ve kanallarda taşma yaşanmaması için yağmur öncesi tedbirlerini alan ekipler yağmur büzlerinin ağızlarını açmış, mazgal ve ızgara temizliği de yapmıştı. Yağmur sırasında da tüm ilçede kontroller gerçekleştiren ekipler yağmurun olumsuz etkilerini en aza indirmek için var gücüyle çalıştı. Mazgal kapaklarını açarak yağmur suyunun daha rahat gitmesini sağlayan ekipler ayrıca biriken yaprak, ağaç dalı ve atıkları da sık sık temizledi. Daha önce yapılan temizlik çalışmaları ve alınan önlemler nedeniyle büyük çaplı bir taşkın yaşanmazken, yaşanan olumsuzluklara da diğer kurumların ekipleriyle koordineli olarak anında müdahale edildi. Hava aydınlanınca da temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da gece ekiplerle birlikte sahadaydı. Kritik noktalarda yapılan çalışmaları denetleyen Başkan Oktay, birim amirlerinden bilgi aldı. Yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarda bulunan Oktay, “Yağmur öncesi kanal ve derelerde temizlik çalışması gerçekleştirmiştik. Bunun sonucu olarak büyük çaplı sıkıntı yaşamadık. Yaşanan olumsuzluklara da anında müdahale edildi. Belediye ekiplerimiz 7/24 nöbette olacak. Hepsine kolaylıklar diliyorum” dedi.