Marmaris’te belediye borçları yapılandırılıyor

Marmaris Belediyesi, 7440 sayılı kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle alacaklarına yönelik yapılandırma çalışması başlattı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un ilgili maddeleri içerisine giren borçlarının yeniden yapılandırmasıyla ilgili başvurular başladı. Marmaris Belediyesi de belediye alacaklarına yönelik yeniden yapılandırma başlattı.

Emlak, çevre temizlik, eğlence, ilan ve reklam, elektrik tüketim ve havagazı, haberleşme vergileri, para cezaları, işgal harcı, evsel katı atık toplama ve taşıma ücreti, kira borçları ve ücret ve pay alacaklarına yapılandırılma için başvurular alınmaya başlandı.

Başvurular Belediyenin web sitesinden üyelik girişi veya e-devlet girişi ile internet üzerinden yapılabilecek. Buradan başvuru dilekçesini indirip eksiksiz doldurarak belediyenin ‘Halk Masası Talep Gönder’ ekranından veya [email protected] adresine e-posta yoluyla, kira ve ecrimisil borçları için İçmeler, diğer borçlar için ek hizmet binasına bizzat başvuru yapılıyor. Ayrıca dilekçeler posta yoluyla belediyeye gönderilebileceğini de belirten yetkililer son başvuru tarihinin 31 Mayıs 2023 Çarşamba mesai bitimi olduğunu da ekledi.