Marmaris’te belediye başkanları ve öğrenciler temizlik yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde belediye başkanları ve öğrenciler temizlik için kolları sıvayıp, liman bölgesinde atık topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB) üyesi belediye başkanları ve öğrenciler Turunç’ta temizlik yaptı. Yaklaşmakta olan 5 Haziran Dünya Çevre günü öncesinde çevre temizliğine dikkat çekmek için bir çalışma gerçekleştirildi. ‘Şehirleşme ve Deprem Gerçeği’ çalıştayı çerçevesinde Marmaris’te bulunan üye belediyelerin başkanları, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Turunç Ortaokulu’nun 10 öğrencisi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli 4 kişiyle birlikte temizlik yaptı. Turunç Mahallesi Liman bölgesinde gerçekleştirilen çalışmayla sahildeki atıklar toplandı. Plajdan toplanan atıklar arasında yine sigara izmaritleri dikkat çekti. Poşetlere konulan atıklar, belediye ekiplerine teslim edildi.