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Marmaris’te balıkçı barınağında yangın
MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİ ADAKÖY MAHALLESİ YALANCIBOĞAZ’DA BALIKÇI BARINAĞINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE VE ORMAN EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
MUĞLA 09.09.2020, 09:07
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz’da balıkçı barınağında çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris Adaköy Mahallesi Yalancıboğaz mevkiindeki balıkçı barınağında yangın çıktı. Çıkış nedeni araştırılan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar ile olay erine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ve bölgede konuşlu bulanan Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri balıkçı barınağında başlayan ve ormana sirayet eden yangın kontrol altına aldı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yağın büyümezken soğutma çalışması yapıldı.
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