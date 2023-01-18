Marmaris’te atık yağlar paraya dönüşüyor

Marmaris Belediyesi evsel bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik çalışma başlattı. Her Perşembe günü pazar yerinde kurulacak atık yağ toplama noktasına 5 litre bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara 50 TL, evinden alınmasını isteyenlere de 25 TL’lik ödemenin yapılacağı çalışma hem çevreye hem de aile ekonomisine katkı sunacak.

Marmaris Belediyesi, doğa ve çevrenin korunması adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Doğaya büyük zarar veren evsel atık yağların toplanmasını öngören ‘Atık Yağların Geri Dönüşümü Protokolü’ Marmaris Belediyesi ile özel bir biodizel şirketi arasında imzalandı. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın makam odasında gerçekleşen imza törenine Temizlik İşleri Müdürü V. Tugay Tutugan, Biodizel Marmaris Bölge Sorumlusu Bülent Şaş ve Marmaris Belediyesi Çevre Mühendisi Anıl Sarıtaş katıldı.

5 Litre atık yağ getirene 50 TL

Başkan Mehmet Oktay ile Biodizel yetkilisi Bülent Şaş’ın imza attığı protokole göre her Perşembe günü merkez pazar yerinde kurulacak standa 5 litre atık bitkisel yağ getiren vatandaşlara 50 TL, atık yağların evlerinden alınmasını isteyen vatandaşlara ise 5 litre yağ için 25 TL verilecek. Yağ toplamaları 26 Ocak Perşembe günü başlayacak.

Halkın desteği çok önemli

1 litre bitkisel atık yağın 1 milyon suyu kirlettiğini; çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar verdiğini söyleyen Başkan Oktay, “Evsel atık yağların toplanmasıyla ilgili önemli bir projeye imza attık. Bu yağların lavaboya dökülmemesi gerekiyor. İmzaladığımız protokol doğaya, çevreye, insan sağlığına ve en önemlisi su kaynaklarına büyük zararlar veren bitkisel atık yağların geri dönüşümünü içeriyor. Bugün doğamız, çevremiz ve geleceğimiz adına çok önemli bir protokolü daha imzaladık. Hem çevremiz koruyor hem de hem de ailelerin ekonomisine ufak da olsa bir katkı sunuyoruz. İlçe sakinlerimizden de çevremiz için bu projeye katkı sunmasını bekliyoruz. Çünkü onların katkısıyla bu projeyi yürütebiliriz” dedi.