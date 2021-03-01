Marmaris’te arama kurtarma ekibi kuruldu

Marmaris Belediyesi’nin gönüllü çalışanlarından arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekibe ilk eğitimi AFAD Muğla uzmanları verdi.

Marmaris Belediyesi, deprem başta olmak üzere olası afet durumlarına hazırlıklı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kendi bünyesinde arama kurtarma ekibi oluşturan belediye, ilk eğitim programını da düzenledi.

Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Köksal da katıldı. Burada bir konuşma yapan Köksal, “Bölgemiz ve ülkemiz deprem riski taşıyor. Aynı zamanda fırtına, sel gibi afetlerin de oluşması mümkün. Bu tür olayların hiçbir zaman gerçekleşmesini istemeyiz. Ancak hazırlıklı olmamız da gerekiyor. İşte bu tarz eğitimlerin önemi afet anlarında ortaya çıkıyor. Belediye Başkanımız Mehmet Oktay’ın da oluşumunda büyük destek verdiği bu ekibin kısa sürede büyük ivme göstereceğine inancımız tam” diye konuştu.

Marmaris Belediyesi Afet Danışmanı Selma Kılıç ve AFAD Muğla ekibinden Koray Ece, Osman Orhan, Enver Gümüşkar’ın verdiği ilk eğitimde teorik olarak afetler hakkında bilgi verildi. Belediye Danışmanı Kılıç, eğitimlerin teorik ve pratik olarak devam edeceğini ifade etti.