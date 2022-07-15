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Marmaris’te araç yangını

Marmaris İçmeler Mahallesi Asparan yolu üzerinde hareket halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

MUĞLA 15.07.2022, 15:11
Marmaris’te araç yangını

Marmaris İçmeler Mahallesi Asparan yolu üzerinde hareket halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Marmaris İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Emre Coşkun’a ait 48 RA 134 plakalı araçta çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Soğutma çalışması yapılan araçta yangın sonrası büyük hasar oluştu.

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