Marmaris’te “Açık hava sinema geceleri sürüyor”

Marmaris’te 18 Ağustos’ta başlayan Açık Hava Sinema Geceleri’nde 10 film gösterimi geride kaldı. Pandemi kuralları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen etkinliğe şimdiye kadar yaklaşık 1500 sinemasever katıldı.

Marmaris Belediyesi tarafından ücretsiz kültür etkinliği olarak düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri devam ediyor. Toplamda 15 filmin sinemaseverlerle buluşacağı etkinlikte 10 film gösterimi gerçekleşti. Yeşilçam klasiklerinden, son dönem Türk Filmlerine kadar çeşitli kategorilerde gösterilen filmlere sanatseverler ilgi gösterdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenlenen gösterimlerde yaklaşık 1500 kişi yıldızlar altında film izlemenin keyfini yaşadı.

Saat 21.00’da Marmaris Belediyesi Amfi Tiyatro’da başlayan gösterimler 9 Eylül’de “Çalgı Çengi”, 11 Eylül’de “Neredesin Firuze”, 14 Eylül’de “Gönülden Yaralılar”, 16 Eylül’de “Gülizar” ve 18 Eylül’de “Çile” ile devam edecek.