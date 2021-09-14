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Marmaris’te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içinde ki8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 14.09.2021, 18:44
Marmaris’te 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içinde ki8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilerek Türk karasularına geri gönderdiği 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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