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Marmaris’te 67 göçmen yakalandı
Marmaris açıklarında fiber tekne içinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 67 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
MUĞLA 04.07.2022, 21:24
Marmaris açıklarında fiber tekne içinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan 67 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Marmaris açıklarında fiber tekne içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki tekneyi durdurdu. Tekne içinde 67 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.