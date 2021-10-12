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Marmaris’te 54 göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı ve lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 12.10.2021, 20:43
Marmaris’te 54 göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan adalarından Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı ve lastik bot içinde Türk karasularına geri itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Marmaris açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Marmaris açıklarında gündüz ve öğleden sonra iki ayrı düzensiz göçmen olayında lastik bot içerisinde 18, can salı içerisinde ise 12 düzensiz göçmen açık denizde sürüklendiği bili ulaştı. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik ve bot ve can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen toplam 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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