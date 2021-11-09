Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz kurtarma olayında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Yılancık adası açıklarında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.