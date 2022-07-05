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Marmaris’te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

MUĞLA 05.07.2022, 22:57
Marmaris’te 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına can salı içinde geri itilen 5 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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