Marmaris’te 460 depremzede öğrenci ders başı yaptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yarıyıl tatilinin ardından deprem bölgesinden nakli yapılan 460 öğrenci ders başı yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerinin ardından etkilenen il ve ilçelerden Marmaris’e gelen depremzede öğrenciler Muğla’nın Marmaris ilçesindeki okullara kayıt yaptırarak ders başı yaptı. Marmaris’te ki devlet ve özel okullarda 460 depremzede öğrenci bugün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders başı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre nakil kayıtlarının devam ettiği öğrenildi.