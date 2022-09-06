Marmaris’te 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma gemisi sevk etti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Fethiye ilçesi açıklarında ise lastik bot ile Yunanistan adalarına yasa dışı geçiş hazırlığı yapan hareket halindeki lastik bot içinde 25 düzensiz göçmen yakalandı