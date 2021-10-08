Marmaris’te 40 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itme olayları artarak devam ediyor.

Marmaris ilçesi açıklarında sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen sürat teknesi içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün yine Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.