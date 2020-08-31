Marmaris’te 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. Yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah düzenlenen resmi törenin ardından Marmaris Belediyesi tarafından akşam bir dizi etkinlik düzenlendi.

Marmaris Belediyesi tarafından büyük bir dalış teknesine 20 metrelik “30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun” ve İngilizce “30th August Victory Day” yazılı dev pankart asıldı.

Saat 18.00’da İçmeler’den bayraklarla donatılmış diğer teknelerle birlikte marşlar eşliğinde hareket eden dalış teknesine Marmaris Su Sporları Kooperatifi’ne bağlı jet skiler de takip etti.

“Paraşütçüler bayrak açtı”

Jet skilerin teknenin etrafında dolaşarak yaptığı şov, karada izleyen vatandaşların büyük alkışını aldı. Ayrıca deniz paraşütçüleri de dev Türk bayraklarını havalandırdı.

Marşlarla, kornalarla, alkışlarla Marmaris’e gelen tekne 45 dakikalık yol boyunca coşkunun merkezi oldu. Karada bulunan vatandaşlar da kutlamalara el sallayarak eşlik etti.

“Başkan tekneyi karşıladı”

Bu sırada yol yapım çalışmasından dolayı kapalı olan Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı’ndan Atatürk heykeline kadar olan güzergahta aralarında Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, İyi Parti İlçe Başkanı Ali Toksoy, belediye başkan yardımcılarının da bulundu vatandaş grubu ellerinde Türk Bayrakları ile yürüdü. Sahilde tekneyi karşılayan Belediye Başkanı Oktay ve vatandaşlar, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra dağıldı. Etkinlik esnasında sürekli sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda anonslar yapıldı.