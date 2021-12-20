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Marmaris’te 29 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 20.12.2021, 18:45
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Marmaris açıklarında gece saatlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.