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Marmaris’te 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen ve Yunan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 12.11.2021, 11:27
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen ve Yunan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Türk sahil güvenlik kipleri Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.