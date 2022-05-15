Marmaris’te 19 Mayıs’ta Atatürk heykelinin açılışı yapılacak

Marmaris Belediyesi tarafından binlerce taştan oluşan Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının mozaiği yapılıyor. Dev mozaik heykelin açılışı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı’nda gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Mozaik sanatçısı Hülya Kılıç’ın koordinatörlüğünde halkın katılımıyla binlerce taştan Atatürk mozaiğinin yapımına bugün 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda başlandı. Yapımı 4 gün sürecek olan heykel daha sonra İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı’nın girişine yerleştirilecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde heykelin açılışı da gerçekleştirilecek.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde yapılacak olan mozaik heykele taş koyan isimlerden oldu. Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafının mozaiğinin yapıldığı alanda düzenlenen törene Marmarisliler de büyük ilgi gösterdi. Burada bir konuşma yapan ADD Marmaris Şube Başkanı Dilay Uçar, “Bir taş da sen koy Marmaris” sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin örnek alınacağına emin olduğunu belirterek Marmaris olarak bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

3-4 aydır fizibilite çalışması süren çalışmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise “Cumhuriyetin kalesi Marmaris’te fark oluşturacak, Marmaris’e değer katacak bu çalışma hepimizi gururlandırıyor, heyecanlandırıyor. Hepimizin sevgisini ve emeğini yansıtacak heykelin yapımına katkı sunmak için sizleri de 19 Mayıs Gençlik Meydanı’na bekliyoruz” dedi. Heykelin yapımı 4 gün devam edecek, açılışı ise 19 Mayıs’ta yapılacak.