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Marmaris’te 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 26.08.2022, 19:34
Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı.
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