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Marmaris’te 16 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 30.09.2021, 20:31
Marmaris’te 16 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından iki can Salı içinde Türk karasularına geri itilen toplam 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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