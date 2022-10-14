Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.