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Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 07.09.2022, 18:46
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında fiber tekne içerisinde düzensiz göçmen tespit edilmesinin ardından düzensiz göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
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