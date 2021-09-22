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Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 22.09.2021, 20:16
Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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