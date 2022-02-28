Marmarisli turizmcilerden İskandinav atağı

Marmaris’in 90’lı yıllarda en çok turist aldığı ancak son yıllarda oldukça daralan İskandinav turizm pazarını yeniden canlandırmak için önemli adımlar atan Turizm Üst Kurulu, Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen “Ferie for Alle” fuarına katıldı.

Marmaris Turizm Üst Kurulu’nda yer alan oda temsilcileri ve bazı turizmciler 25-27 Şubat tarihleri arasında Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen “Ferie for Alle” fuarına katılarak bölgeyi tanıttı. Marmaris ve çevresinin görsellerinin yer aldığı 12 metrekarelik stantta bölgenin doğal, kültürel ve tarihi özellikleri çeşitli yayınlarla tanıtıldı. Böylece Turizm Üst Kurulu İskandinav turizm pazarını yeniden canlandırmak, daha çok İskandinav misafiri Marmaris’te ağırlamak için önemli bir adım atmış oldu.

Marmaris Turizm Üst Kurulu, turizm sektörünün sorunlarının masaya yatırılması, çözüm yollarının aranması ve bölgemiz turizminin mevcut durumu ile geleceğine yönelik ortak akılla hareket edilmesi amacıyla kurulmuştu. Kurulun Ekim ayında düzenlediği İskandinav Pazarı Çalıştayı’nda aldığı kararlardan biri de Marmaris Bölgesi’nin, İskandinav Pazarı’nın önde gelen fuarlarında yer alması yönündeydi.