Marmarisli öğrenciler fotokapan kurup yangınlardan sonraki yaban hayatını inceliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Evren Paşa İlkokulu öğrencileri geliştirdikleri proje çerçevesinde kurulan fotokapanlar ile orman yangınlarının ardından yaban hayatı inceliyorlar.

Evren Paşa İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Seda Demirtürk önderliğinde özellikle orman yangınlarının ardından doğal yaşamı koruma, inceleme, nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarını gözlemek amacı ile ‘Karakulakların İzinde‘ adlı bir proje geliştirdi. Bu proje dahilinde Milli Parklar Müdürlüğü destekleri ile Günnücek Milli parkı içinde bir fotokapan kurarak park içindeki yaban hayvanlarının doğal yaşamını inceleyip fikirler ediniyorlar.

Marmaris Evren Paşa ilköğretim okulu öğrencileri ve öğretmenleri ’Karakulakların izinde’ projesi ile milli parklar sınırları içindeki karakulak, yabandomuzu, bozayı, tilki gibi türleri görüntüleyecek bir fotokapan kurulumu yaptı. Öğrenciler, Marmaris Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri ile Günnücek Milli Parkı içinde bir ağaca fotokapan kurulumunu öğrenip, sonrasında da fotokapana yakalanan fotoğraflara bakarak hangi türlerin yaşadığını belirliyor.

Karakulakların izinde projesi ile fotokapan kurarak inceleme yapan öğrencilerden Ayşe Çelik, "Marmaris Milli Parkı’nda yaşayan karakulaklar ciddi tehdit altında, onlar orman yangınlarında habitatlarının yüzde 40’ını kaybetti. Yangınlardan nasıl etkilendiklerini görmek üzere Biz de karakulakların izinde projemizi başlattık. İlk olarak Marmaris milli parklar Müdürlüğü yetkililerinin desteğiyle alan incelemesi yaptık. Sonra fotokapan kurulumu nasıl yapılır öğrendik ve milli parkımızda fotokapan kurulumu yaptık. Domuzlar kuşlar tilkiler ve başka yabani hayvanları görüntüledik" diye konuşarak bu canlıların bölgeyi terk etmemiş olmalarına çok sevindiklerini belirtti.

Öğrencilerden Azra Kılıç ise, "Son 2 yıldır Marmaris çok ciddi orman yangınları yaşandı. Marmaris milli parkımızda geniş bir alan yangınlardan zarar gördü. Bizde okulumuz öğrencileri olarak yangından etkilenen canlıların peşine düştük. Ormanlarımızda Karakulak, boz ayı, yaban keçisi, tilki ve çeşit çeşit kuşlar gördük. Bu canlılar yangınlardan nasıl etkilendi merak ettik bölgeyi terk mi ettiler etmedilerse hayatlarına nasıl sürdürüyorlar nelere ihtiyaçları var biz ne yapabiliriz sorularına cevap aramak için incelemelerimize devam ediyoruz" dedi.

Projeye katılanlardan ilköğretim öğrencisi Nazım Çınar da, "Yangınlardan sonra zarar gören arazilere gittik. Buralarda arkadaşlarımızla bölgeye eski haline getirmek için ellerimizden geleni yapacağımızdan dair söz verdik. Ağaçlandırma çalışmalarına katıldık. Biz doğayı çok seviyoruz zarar görmesine İzin vermeyeceğiz çünkü doğa yoksa biz de yokuz" ifadelerini kullanarak herkesi çevreye ve doğaya karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.