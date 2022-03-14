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Marmarisli işletmeciler müzik yayın saatlerinin esnetilmesini istedi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki eğlence sektörü işletmecileri, saat 24.00’te sona eren müzik yayını süresinin uzatılmasını istedi.

MUĞLA 14.03.2022, 21:32
Marmarisli işletmeciler müzik yayın saatlerinin esnetilmesini istedi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki eğlence sektörü işletmecileri, saat 24.00’te sona eren müzik yayını süresinin uzatılmasını istedi.

Marmaris’te faaliyet gösteren disko, bar, kafeterya ve eğlence sektöründeki işletmeciler bir kafede bir araya geldi. Toplantıya ayrıca CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı, CHP Belediye Meclis Üyesi Ali Aygün, Güney ve Doğu Anadolu Marmaris Dayanışma Derneği ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Turizm, her yıl milyarlarca dolar dövizin Türkiye’ye girmesini sağlayarak ülkemizin cari açığının kapatılmasına destek olan ve yüzbinlerce vatandaşımıza istihdam sağlayan en önemli sektörlerin başında gelir. 54 sektörü doğrudan etkileyerek ülkemiz ekonomisinin temel taşlarından birini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı. Pandemi, yangın gibi olumsuzlukların turizme ve ekonomisinin yüzde 90’ı turizme dayalı olan Marmaris’e büyük bir darbe vurduğunu belirten Balcı, "Marmaris olarak 2022’ye umutlu ve heyecanlı bir şekilde girmek isterken bir de Rusya-Ukrayna savaşıyla karşı karşıya kaldık. Asla umutsuz değiliz. Tüm bu kötü tabloya rağmen sektör temsilcilerinden gelen olumlu haberler, 2022 sezonunun iyi geçeceğine ve bir nebze de olsa yaralarımıza merhem olacağına işaret ediyor. Bu zor günleri de hep birlikte omuz omuza vererek atlatacağımıza yürekten inanıyorum" dedi. Balcı, pandemi kurallarında gevşemeye gidilen bu günlerde müzik yayını saatinde de esneme beklediklerini kaydetti.

"Bu yasaklar kalkarsa herkes kazanacaktır"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ise, “Muğla’mız tarım olduğu gibi turizm cennetidir. Bizim de mekanlarımız var. Uzun yıllar garsonluk yaptım. Ne kadar zor şartlarda ekmek kazandığınızı bilirim. Sizler hepiniz büyük hizmetler veriyorsunuz. 2019 yılında toplam 51 milyon turist gelmiş ve 35 milyar dolar para kazandırmışız. Ülkenin kasasına bu kadar para koymuşuz" diye konuştu. Sektörden 3 milyonun üzerinde insanın ekmek yediğini, aileler de eklenince bur rakamın 10 milyon kişi olduğunu anlatan ve pandemi tedbirlerinin büyük oranda kaldırıldığını hatırlatan Erbay, "Bu yasaklar artık kalkmak zorundadır. Eğlence belli saatlerde başlar. Bu yasaklar kalkarsa herkes kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

"Marmaris’te insanlar akşam yemeğinden sonra 22.00-23.00 saatlerinde eğlenmeye çıkıyor"

Kafe ve bar işletmecisi Aykut Ergün Mertel, "Ne yazık ki iki yıldan fazladır pandemi, yangın derken zaten turizmciler olarak kötü bir dönem geçirdik. Marmaris’te insanlar akşam yemeğinden sonra 22.00-23.00 saatlerinde eğlenmeye çıkıyorlar. Saat 24.00’te müzik yayını kesilince eğlence de bitmiş oluyor, işletmeciler de eğlenmeye gelen vatandaşlar da mağdur oluyorlar" dedi.

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